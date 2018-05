Ruski vojni zrakoplov srušio se u Sredozemno more uz obalu Sirije, a poginula su dva pilota koja su bila u njemu.

Vojni avion ruske vojske Suhoj-30 srušio se u more u Siriji, kod grada Jabla. Poginula su dvojica pilota, izvijestilo je ministarstvo obrane Rusije.

Što je uzrok pada, nije poznato, no prema prvim informacijama nije pogođen projektilom. Možda se radi o naletu ptice u motor, navode ruski mediji.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA