Premijer Francuske Edouard Philippe podnio je ostavku na svoju funkciju.

U priopćenju iz Elizejske palače navodi se da će Philippe voditi vladu do imenovanja novog kabineta. Do ostavke je došlo uoči reorganizacije vlade koju je najavio predsjednik Emmanuel Macron.

Ostavke su podnijeli i svi ministri u Philippeovoj vladi.

