Slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je da Slovenija treba nastojati da Hrvatski sabor opozove svoju odluku o izlasku iz arbitraže, u dijalogu s hrvatskom vladom, ali i uz pomoć Europske komisije.

Pitanje arbitraže o granici s Hrvatskom bilo je jedno od tema u studiju Slovenskog radija, tijekom predizbornog sučeljavanja s ostalim kandidatima za predsjednika države na izborima koji se održavaju 22. listopada.



Pahor je oponirao ostalim kandidatima u njihovoj prevladavajućoj ocjeni da je arbitražna presuda za Sloveniju nepovoljna, da bi se u novim pregovorima moglo postići više i da je, kao predsjednik vlade 2009., prerano deblokirao pristupne razgovore Hrvatske s EU.



Oni koji tako misle u velikoj su iluziji, kazao je Pahor, koji arbitražni sporazum smatra svojim velikim uspjehom i stoji na poziciji sadašnje vlade da arbitražnu presudu treba implementirati.

Pahor je kazao da je kao predsjednik vlade 2009., u dijalogu s Hrvatskom i dogovorom s političkim strankama u Sloveniji, uspio u nastojanju da Hrvatski sabor, koji je najprije glasovao protiv toga, prihvati tzv. drugi prijedlog tadašnjeg europskog povjerenika za proširenje Ollija Rehna, što je onda dovelo do arbitražnog sporazuma.



"Tada je Hrvatski sabor promijenio svoju raniju odluku i mislim da ni sada neće ići drukčije, iako će biti teško", kazao je Pahor, dodavši da bi u taj način rješenja provedbe arbitražne presude trebalo uključiti i Europsku uniju.



"Mislim da je u obostranom interesu Slovenije i Hrvatske da to pitanje što prije zatvore, jer se u Europskoj uniji otvaraju nova pitanja koja predstavljaju faktor sigurnosnog rizika", kazao je Pahor.

Slovenski predsjednički kandidati o abitražnoj presudi

Na pitanje o tome čine li razlike koje u vezi s provedbom arbitražne presude iskazuju slovenski premijer Miro Cerar i ministar vanjskih poslova Karl Erjavec slovensku poziciju slabijom, Pahor je kazao da to svakako ne doprinosi postizanju rezultata koji se želi postići.



Komentirajući razlike koje oko načina provedbe arbitražne presude postoje u slovenskoj vladi, gradonačelnik Kamnika Marjan Šarec, koji bi prema anketama mogao biti najozbiljniji Pahorov izazivač, kazao je da Slovenija u diplomaciji i politici treba nove ljude i da je političarima u nekim situacijama bolje da šute nego da govore.



Slovenska eurozastupnica Romana Tomc, predsjednička kandidatkinja oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS), kritizirala je izjave nekih predstavnika vlade da se arbitražna presuda može implementirati jednostrano, rekavši da to nije moguće i da je potrebno napraviti "korak natrag" kako bi se granično pitanje riješilo u dijalogu s Hrvatskom.



Sadašnja vlada, po njenoj ocjeni, to nije u stanju riješiti, a hrvatska je strana presudom arbitara zapravo zadovoljna, dok Slovenija njome ne može biti zadovoljna jer nije dobila teritorijalni izlaz na otvoreno more, ni ostalo što je od arbitara tražila.



Predsjednička kandidatkinja Nove Slovenije (NSI) Ljudmila Novak kazala je da i sama misli kako Slovenija presudom nije dobila ono što je mogla dok Hrvatska nije bila u Europskoj uniji, ali da je vrlo skeptična u pogledu mogućnosti da bi Hrvatska u bilateralnim pregovorima pristala dati nešto više pa je zbog toga za implementaciju sadašnje presude, makar i jednostrano.



Na implementaciji presude, ali "strpljivim dijalogom" i "bez užarenih glava" u istoj se predizbornoj debati na prvom programu Slovenskog nacionalnog radija izjasnila i Maja Makovec Brenčič, sadašnja ministrica obrazovanja, koju je kao svoju kandidatkinju za predsjednicu države nominirala stranka premijera Mire Cerara. (Hina)