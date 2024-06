FOTO/VIDEO Brzi vlak s 200 putnika frontalno udario u teretni: Ovako je zvučao trenutak užasa

Brzi vlak iz Praga za slovačke Košice u kojemu je bilo oko 200 putnika sudario se u srijedu navečer s teretnim vlakom u Pardubicama.

Vlakovi su se sudarili frontalno, najmanje jedan vagon iskočio je iz tračnica. Četvero je mrtvih, deseci su ozlijeđeni, i to neki teško.

Trenutak užasa u kojem se dogodila nesreća pojavio se na društvenoj mreži X. Naime, u drugom videu je snimka s nadzorne kamere i može se čuti kako je zvučao sudar.

