Iako su cijene skuplje za oko pet posto nego lani, Hrvati preplavili poznato talijansko skijalište: "Pa to je naše brdo!"

Otvorilo se mnogima omiljeno skijalište Kronplatz u Italiji.

U 8 i 30 krenula je prva gondola prema vrhu koji je na 2270 metara nadmorske visine. Ni ove godine veće cijene ljubiteljima skijanja ne smetaju.

Dnevni skipass ispao je 70 eura što je u odnosu na prošlu godinu otprilike 5 posto više.

"Dok je pristupačno je ok. A ako ode previše gore, opet ćemo skijati. Nema veze", rekao je Niko iz Opatije.



Minus u zraku, uređene staze i sunce već prvog dana privuki su više od 10 000 skijaša, među njima i puno Hrvata.



"Dolazimo valjda već 20 godina. Uvijek u ovom periodu kada se otvara", rekao je Slaven iz Rijeke.



"Pa volimo ga jer je naše kako bih rekla, svi Hrvati ga vole, ima puno staza, stvarno su prilagođene i djeci i odraslima i dobrim skijašima i lošim", rekla je Ivana iz Rijeke.



"Volimo Hrvate i volimo ići u Hrvatsku. Brojni idu barem jednom na godinu na more. Drago nam je što možemo ugostiti Hrvate ovdje na skijalištu", poručio je Thomas Reiter, direktor skijališta.



Brojna skijališta kao i ovo stalno ulažu u infrastrukturu, u samo tri mjeseca postojeću žičaru zamijenili su osmosjedom koji ima grijanje gotovo cijelog tijela.



"Super, dođeš iz Zagreba kao gospodin čovjek, sjedneš si, malo ti grije leđa, malo guzu i baš je lijepo", rekao je Nino.



"Ulažemo puno novca svake godine u infrastrukturu. Trenutačno imamo više od sedamsto snježnih topova", nadodao je Reiter.

Iz Hrvatske ne dolaze samo rekreativci, nego i mladi natjecatelji ski klubova i školice.



"Dobro je, ovo mi je prvo skijanje ove sezone. Lijepo je sunčano, nije prehladno", rekao je Oliver, a Mara kaže da joj skijanje nije teško, iako možda drugima je.

Aktivnosti na snijegu dokazano luče hormon sreće, a sreću treba dijeliti s prijateljima, gdje bolje nego na nezaobilaznim apres ski partyjima.

"Ma super je, staze su odlične, muzika je super, meni je baš dobro, uživam", rekla je Bruna. "Dobro dođe ovako malo za opustit se, skijali smo danas dosta, nemam se na što požaliti", rekla je Karla.

Zaključak je jasan, nakon ovakvog dana na snijegu - svaki skijaš želi još!

Na Kronplatzu je bila i reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak koja je razgovarala sa skijašima.

"Zabava traje do večernjih sati i onda večera te rano spavanje - to je tajna da bi sutra mogli sve to ispočetka ponoviti", rekao je Marin Olujić.

Rekao je da ima puno Hrvata te dodao: "Ovo je Kronplatz, to je naše brdo, a bilo je ljudi iz cijele Hrvatske".

Iako su cijene skuplje za oko pet posto nego lani, Olujić kaže da su cijene iste kao i u Zagrebu, pa im to nije bio veliki šok.

Matea Detelić je rekla da je oduševljena skijalištem. "Više čujem Hrvate nego bilo koje druge nacije. Atmosfera je odlična i puštaju se naše pjesme tako da nam je stvarno zabavno ovdje".

