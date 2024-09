Tužitelji u SAD-u u petak su optužili muškarca iz Utaha za ubojstvo, navodeći da je ubio svoju kćer, zamjenicu šerifa okruga Salt Lake. Hector Ramon Martinez-Ayala (54) priznao je u tekstualnoj poruci bratu da je napravio veliku grešku, a zatim pobjegao iz zemlje i upotrijebio bankovnu karticu svoje kćeri kako bi podigao novac.

Žrtva Marbella Martinez (25) je u siječnju počela raditi u zatvorskom odjelu ureda šerifa okruga Salt Lake. Živjela je s ocem u Tooeleu, zapadno od Salt Lake Cityja, sve dok se nakon niza očevih opsesivnih poruka, nadzora i uhođenja nije preselila na nekoliko dana u hotel, piše NBC News.

U optužnici se navodi da je otac mjesecima uhodio vlastitu kćer, a da su poruke više nalikovale onima koje bi pisao ljubomorni ljubavnik.

U očevoj sobi također je pronađeno donje rublje od kćeri.

54-godišnjak je sredinom srpnja postavio uređaj za praćenje u kćerkin auto i kasnije ga upotrijebio kako bi pronašao nju i njenog partnera na planinarenju.

Kada se ujutro 31. srpnja vratila u kuću, otac ju je zadavio, rekli su istražitelji.

