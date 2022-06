Najmanje osmero ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi u Tacomi u Washingtonu u nedjelju.

Policija je objavila kako je dobila više dojava o pucnjavi u Tacomi u 12:45 te da je po dolasku na mjesto događaja zatekla "kaotične scene u masi ljudi s više žrtava".

Hitna pomoć pružena je žrtvama na licu mjesta, a osmero ljudi završilo je u bolnici, no svi su stabilno, javlja CNN.

Policija kaže kako se incident dogodio na rave zabavi, a sve je počelo u uličici iza objekta u kojem se održavala zabava te su tamo ispucani pucnjevi.

