Saudijska Arabija, čelna država u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), u nedjelju je zajedno s Rusijom, svojim najvećim saveznikom među proizvođačima nafte izvan te organizacije, odbila povećati proizvodnju nafte unatoč pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji tom mjerom želi umiriti tržišta.

"Ne utječem na cijene", poručio je saudijski ministar energetike Khalid al-Falih tijekom skupa ministara članica OPEC-a i drugih proizvođača nafte u Alžiru. Njihov susret završio je bez službenog prijedloga o povećanju proizvodnje.

Cijena barela nafte je ovaj mjesec dosegnula 80 dolara, zbog čega je Trump u četvrtak ponovio svoj zahtjev OPEC-u da snizi cijene. Za rast cijene većinom je zaslužan pad izvoza iz Irana, člana OPEC-a, a što je rezultat novih američkih sankcija.

"Štitimo države Bliskog istoka, ne bi bile sigurne dulji period bez nas, no one i dalje nastavljaju podizati cijene nafte! Zapamtit ćemo! Monopol OPEC-a mora spustiti cijene sada", napisao je Trump na Twitteru.

