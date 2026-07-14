Krajnje loša vijest za sve ljubitelje ovog popularnog brenda mobitela

Pametni telefoni popularnog proizvođača koji je nekoć ugled izgradio suprotstavljajući se najskupljim modelima na tržištu, mogli bi uskoro potpuno nestati sa zapadnih tržišta. Prema nedavnim izvješćima, kineska tvrtka Oppo priprema potvrdu potpunog povlačenja brenda OnePlus iz Sjedinjenih Američkih Država i Europe kasnije ovoga tjedna, čime bi završilo razdoblje globalnog širenja OnePlus tvrtke, koje je započelo prije više od deset godina.

Prema pisanju njemačkog portala WinFuture, strateško preusmjeravanje poslovanja tvrtke Oppo znači da se nakon rasprodaje postojećih zaliha na zapadnim tržištima više neće pojavljivati novi pametni telefoni, tableti ni nosivi uređaji marke OnePlus. Iako je OnePlus ranije odbacio nagađanja o mogućem gašenju poslovanja, izvješće navodi da su nedavni zatvoreni sastanci s predstavnicima medija i unutarnje restrukturiranje tvrtke sada potvrdili takvu odluku.

Što to znači za postojeće korisnike?

Službene internetske stranice OnePlusa već su u nekoliko regija počele preusmjeravati posjetitelje na internetske trgovine tvrtke Oppo, dok regionalne internetske trgovine, prema pisanju navedenog portala, raspolažu tek ograničenim preostalim zalihama.

Sadašnji korisnici nastavit će primati korisničku podršku i softverske nadogradnje sve dok njihovi uređaji ne dosegnu kraj uobičajenog razdoblja softverske podrške. Predstavnici OnePlusa to su potvrdili tijekom nedavnih sastanaka s novinarima, što znači da će postojeći uređaji ostati podržani unatoč povlačenju tvrtke s maloprodajnih tržišta u zapadnim državama.

Od izazivača do podređenog brenda

OnePlus će, s druge strane, nastaviti poslovati u Kini i Indiji, ali prema bitno drukčijem poslovnom modelu. Umjesto samostalnog razvoja perjaničnih modela, brend će postati Oppova cjenovno pristupačna linija uređaja te će nuditi preimenovane i jeftinije modele.

Navodno povlačenje nastavak je promjena koje su se ubrzale nakon što je OnePlus 2021. godine postao podređeni brend tvrtke Oppo. Suosnivač OnePlusa Carl Pei potom je napustio tvrtku i osnovao Nothing.

OnePlus je nakon predstavljanja prvog pametnog telefona 2014. godine stekao veliku popularnost nudeći vrhunske tehničke značajke i vrlo prilagodljiv softver po znatno nižim cijenama od tadašnjih najjačih modela mobitela na tržištu.

Kasniji uređaji sve su više nalikovali Oppovim modelima, dok je i OxygenOS izgubio prepoznatljiv identitet koji je privukao brojne poklonike brenda.