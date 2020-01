Iranski raketni napadi u srijedu na američke snage u Iraku u znak odmazde za američki napad dronom i ubojstvo iranskog vojnog zapovjednika prošlog tjedna potaknuli su strah od novog rata na Bliskom istoku.

Iranska državna televizija objavila je da je Iran u srijedu ispalio 15 raketa na američke ciljeve u Iraku. Američka vojska potvrdila je da su najmanje dvije iračke baze u kojoj je stacionirano vojno osoblje predvođeno SAD-om pogođene u 23:30 u utorak. Irak tvrdi da su ispaljene 22 rakete.

Iranski dužnosnici rekli su da Teheran nije htio rat i da su napadi odgovor na ubojstvo Kasema Sulejmanija, moćnog generala koji je pokopan nakon nekoliko dana žalosti.

Iranska državna televizija snimila je kako ožalošćeni slave iranski napad.

Američki predsjednik Donald Trump tvitao je da se procjenjuje broj žrtava i štete i da će dati izjavu u srijedu ujutro. "Sve je dobro", dodao je Trump, koji je u prosincu 2018. posjetio napadnutu zračnu bazu Ain al Asad.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.