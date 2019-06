Na Twitteru je objavljena snimka žestokog sukoba između srpskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića i veleposlanice Kosova pri UN-u Vlore Citaku nakon sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Snimku sukoba na Twitteru je prenijela kosovska veleposlanica. Napisala je da je srpski ministar prišao njoj i prištinskoj delegaciji te počeo vikati i psovati. ''Nakon današnjeg zasjedanja u UN-u, dok sam razgovarala s izaslanstvima SAD-a i Velike Britanije, srpski šef diplomacije mi je prišao i počeo vikati i vrijeđati mene i izaslanstvo'', napisala je Citaku.

#TrueStory



After today’s #UNSC session on #Kosovo, as I was speaking with the #US & #UK delegations, the Serbian FM came after me shouting, spewing insults towards me & the #Kosovo delegation



“The ones you are sitting with are your colonizers” he said (referring to #USA & #UK) pic.twitter.com/HBRa6bfO7I