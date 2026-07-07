Ovo je 10 najboljih gradova za život u 2026. godini

Prema najnovijem izvještaju The Economist Intelligence Unita (EUI), Kopenhagen je proglašen najboljim gradom za život u 2026.

Danska prijestolnica na vrhu je drugu godinu zaredom, a vodeću poziciju još je lani preuzela od Beča, koji je na samom vrhu ljestvice kvalitete života proveo tri godine.

Austrijska je prijestolnica i ove godine na drugom mjestu, a odmah nakon Beča smjestio se Melbourne.

Beč Foto: Getty Images

Kvaliteta života

Cilj globalnog indeksa kvalitete života Economist Intelligence Unita jest pronaći svjetske gradove u kojima se najugodnije i najkvalitetnije živi. Da bi došli do tih podataka, istraživačka jedinica britanskog magazina The Economist rangira najveće svjetske gradove prema 30 različitih pokazatelja.

Analizira se sigurnost, stopa kriminala i politička stabilnost, dostupnost i kvaliteta zdravstvenih usluga, kulturna ponuda, sportski i rekreativni sadržaji, kvaliteta hrane i pića, kvaliteta obrazovanja, opskrba vodom i energijom, javna infrastruktura i slični parametri.

Svaki grad dobiva ukupnu ocjenu na ljestvici od 0 do 100 – što je ocjena viša, to je kvaliteta bolja.

Melbourne Foto: Getty Images

Lista 10 najboljih gradova za 2026.

1. Kopenhagen, Danska

2. Beč Austrija

3. Melbourne, Australija

4. Sydney, Australija

5. Zürich, Švicarska



6. Ženeva, Švicarska

7. Osaka, Japan

8. Adelaide, Australija

9. Vancouver, Kanada

10. Tokio, Japan

EUI je rangirao 173 grada diljem svijeta na temelju niza različitih čimbenika, uključujući obrazovanje, stabilnost, zdravstvenu skrb, infrastrukturu i kulturu.

Kopenhagen je dobio savršene ocjene u trima kategorijama. Njegov kontinuirani uspjeh na vrhu ljestvice rezultat je "dobitne kombinacije izvrsnih ocjena u područjima stabilnosti i infrastrukture, sjajne kulture i okruženja te visoke kvalitete javnih usluga”, navodi se u izvješću.

Lista najboljih gradova za život 2026. Foto: EUI

Zapadna Europa i dalje najbolja, ali...

Iako je Zapadna Europa bila najbolje rangirana regija prema kvaliteti života, njezina prosječna ocjena od 91,7 bila je nešto niža nego 2025. godine, dok je ocjena Azije porasla za 0,3 boda, na 73,9. Taj je rast ponajviše rezultat boljih ocjena u području zdravstvene skrbi, osobito u kineskim gradovima poput Fuzhoua na jugoistoku zemlje, koji je napredovao za sedam mjesta i zauzeo 93. poziciju.

"Općenito smo povećali ocjene zdravstvene skrbi za kineske gradove, odražavajući nacionalna poboljšanja u sustavima financiranja i ulaganjima”, navodi se u izvješću uz naglasak na novi sustav osiguranja za dugotrajnu skrb u zemlji te poboljšanja u pružanju zdravstvenih usluga.

Iako je Damask u Siriji i dalje na posljednjem mjestu ljestvice gradova najnepogodnijih za život, došlo je do promjena na dnu popisa: iranski Teheran pao je na 164. mjesto zbog rata, dok je Kijev u Ukrajini pao na 166. mjesto.