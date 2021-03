Australsku istočnu obalu u subotu je pogodila obilna kiša, što je izazvalo poplave koje su prisilile stanovnike na evakuaciju u nekoliko regija, dok su bujice odnosile kuće, zahvaćale ceste, odsijecale gradove i prekidale dovode struje.

U Sydneyju, najvećem gradu u zemlji, vlasti su molile ljude da ostanu kod kuće zbog izlijevanja velike brane i manjeg tornada koji se probio kroz zapadno predgrađe.

Veći dio obale savezne države Novi Južni Wales, koja je dom otprilike trećini od ukupno 25 milijuna ljudi koji žive u Australiji, svjedočio je rekordnim padalinama u ožujku te su vlasti upozorile da bi se pljusak mogao nastaviti nekoliko dana.

"Žao mi je što to moram ponoviti svim građanima naše države, no ovo neće biti jednostavan tjedan za nas", rekla je na televizijskom brifingu premijerka Novog Južnog Walesa, Gladys Berejiklian. "Kiša bi mogla padati do četvrtka ili petka."

Službenici su izdali devet evakuacijskih naredbi za oko 15 područja do subote popodne.

Voda guta kuće

Televizijske snimke pokazuju rastuću štetu diljem zemlje, s vodom koja je progutala kuće sve do prozora, ljude koji kajacima prelaze ulice te oštećene ceste. Jedan video je prikazao kako je cijela jedna kuća odnesena. Lokalni mediji su prenijeli kako su se vlasnici kuće evakuirali.

Brana Warragamba, koja Sydney opskrbljuje vodom, počela se izlijevati u subotu popodne. Službenici su upozorili da će se izlivena voda pridružiti nabujalim rijekama, zbog čega može doći do iznenadne poplave.

Manji tornado je poharao kroz predgrađe na zapadu grada, uzrokujući štetu na više od 30 domova, rušeći stabla i uzrokujući nestanak struje, rekle su hitne službe.

Ljudi su pozvani da izbjegavaju bilo kakva putovanja koja nisu hitna, dok su službenici kritizirali one su tražili pomoć nakon izlaska u olujno nevrijeme.