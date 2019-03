Nakon još jedne prosvjedne povorke "Jedan od pet milijuna", koja je već postala tradicionalna subotom, prosvjednici su upali u zgradu RTS-a u Beogradu. Prosvjednici su tražili da ih se pusti u program uživo. Tvrde da, kako je nazivaju, režimska televizija ne izvještava objektivno. Prosvjede u Beogradu za Dnevnik Nove TV pratila je Barbara Štrbac.

Barbara, bila si među prosvjednicima. Što se događa u Srbiji?

U Srbiji protestiraju još od 08. prosinca, znači to je već više od tri mjeseca. Točne brojke prosvjednika još nisu poznate što je izazvalo još veći revolt. Prema nekim procjenama na prvom se prosvjedu okupilo oko 7000 ljudi, a ministar unutarnjih poslova je tada rekao da se okupilo možda oko tisuću, 1200 ljudi. Prosvjednici su imali neke zahtjeve među kojim su bili da se razriješi paljenje kuće jednog novinara i premlaćivanje oporbenog čelnika Borka Stefanovića.

Tada je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da im neće izaći ususret i udovoljiti njihovim zahtjevima sve da ih je i pet milijuna. Od toga je već idućeg tjedna nastao naziv ''Jedan od pet milijuna'' koji je sada postao službeni naziv prosvjeda subotom.

Ja kada sam bila tamo, moram reći da sam vidjela ljude svih generacija, organizatori su se cijelo vrijeme trudili da nema političkih govora iako su oporbeni čelnici su bili u tim povorkama zajedno sa svim prosvjednicima, no na početku prosvjeda govorili su akademici, glumci i ugledni građani.

I kolega novinar je rekao da ta koalicija jedna, zapravo platforma koja se zove ''Savez za Srbiju'' je skupljena od vrlo vrlo različitih stranaka, i krajnje lijevih i kranje desnih, oni zapravo nemaju nekih većih dodirnih točaka i zapravo se i ne bi mogli složiti u cijelom tom programu osim tog zajedničkog cilja da maknu s vlasti Aleksandra Vučića u čemu ne uspijevaju.

Oni su i sami rekli kako bi, da se sada i raspišu izvanredni izbori kako bi ih oni bojkotirali, jer ne vjeruju da bi oni bili pošteni. Traže inozemne promatrače, jer ne vjeruju da bi izbori bili pravedni.

Tko je čelnik stranke Dveri Boško Obradović? Čuli smo da su mnogi građani upravo zbog njega danas odustali od prosvjeda?

Sve ove tjedne, već gotovo tri mjeseca ti prosvjedi su bili izrazito mirni, ja sam tamo viđala ljude svih generacija, ljude sa malom djecom, oni su mirno šetali ulicama, eventualno su fučkale i do sada nije bilo nikakvih incidenata, i to je i ono što je i održalo ovaj prosvjed, koji se proširio i po drugim gradovima u Srbiji, to više nije samo u Beogradu. tako da ne znam što se dogodilo.

Ono što je moguće je da su Dveri, koji su jedna ekstremno desna stranka, pridonijeli tome da su postali malo ekstremniji. Oni su i prošlog tjedna došli do RTS-a, blokirali su ulaze, ali nisu ulazili unutra. Ne znam zašto je to sada eskaliralo i što se dogodilo.

Ono što prosvjednici od početka zahtjevaju je i da se promijeni i vodstvo RTS-a jer tvrde kako ne izvještavaju objektivno.