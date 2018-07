Novaka Đokovića i njegovu suprugu Jelenu u šoku je ostavila vijest o otmici njezina djeda, koji je pronađen svezan u kukuruzištu u mjestu Ljigu.

Miroslavu Radisavljeviću (80), djedu jelene Đoković, supruge ovogodišnjeg osvajača Wimbledona i ponajboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, tijekom noći sa srijede na četvrtak u kuću su upali razbojnici s namjerom da ga opljačkaju.

Dvojica maskiranih muškaraca tražila su od Radisavljevića da im preda sav novac koji ima, no kad je on to odbio, svezali su ga, oteli i odbacili u kukuruzištu u Ljigu, prenosi Blic.

Dvojica razbojnika uspjela su ukrasti nešto malo novca i mobitel, a djeda Jelene Đoković pronašli su električari nedaleko od njegove kuće, u već spomenutom kukuruzištu.

Radisavljević je bio vezan za "metalnu konstrukciju", kako je izvijestio MUP Republike Srbije, no nije na sebi imao tragove ozljeda.

Obitelj Đoković oglasila se priopćenjem u kojem navode da su u stanju potpunog šoka zbog navedenog događaja. Zahvalili su policiji na brzoj reakciji, no istaknuli su u priopćenju da nisu u stanju davati izjave te su javnost zamolili za razumijevanje u tom smislu.