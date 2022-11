Sastanak ruskog predsjednika s kubanskim kolegom pobudio je pozornost zapadnih medija. Zaintrigirao ih je Putinov govor tijela.

Koliko traje rat u Ukrajini, toliko traju i nagađanja o zdravlju ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Strani mediji pisali su da ima Parkinsonovu bolest, rak štitnjače, da se liječi steroidima, a britanski Daily Mail danas je objavio tekst u kojem se još jednom bave tom temom.

Analizirali su sastanak Putina i kubanskog kolege Miguela Diaz-Canela, koji je stigao u Moskvu, gdje je sinoć otvorio spomenik Fidelu Castru.

Na sastanku je Putin lijevom rukom grčevito držao naslon stolice, dok je nogama nervozno vrtio po podu. Desna ruka također mu je stalno u pokretu.

U srijedu se Putin sastao s oligarhom Dmitrijem Mazepinom. Sjedili su jedan nasuprot drugome za velikim drvenim stolom. I opet je Putin čvrsto držao stol, ovaj put desnom rukom.

Iz Rusije nagađanja o Putinovu lošem zdravstvenom stanju odbacuju.

‼️🇷🇺 🇨🇺 Putin and #Cuban President Miguel Diaz-Canel Bermudez unveiled a monument to Fidel Castro in Moscow #Russia pic.twitter.com/CRNux6RTbM