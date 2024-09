Ostaci vojnog helikoptera Mi-8 koji je nestao u subotu s 22 putnika pronađeni su u nedjelju na ruskom Dalekom istoku, objavilo je rusko ministarstvo za izvanredne situacije, dodajući da je pronađeno 17 tijela.

"Pronađeno je 17 tijela", priopćilo je rusko ministarstvo, dodajući da će se potraga nastaviti u ponedjeljak.

Ministarstvo je objavilo video snimku potrage u vulkanskom području na kojem se iz spasilačkog helikoptera vide ostaci palog helikoptera na tlu.

Helikopter Mi-8, sovjetskog dizajna, nestao je s radara u subotu na Kamčatki gdje su takve nesreće česte zbog starosti letjelica.

U helikopteru je bilo troje članova posade i 19 putnika.

All 22 passengers and crew aboard the missing Mi-8 helicopter in #Kamchatka have died. The helicopter crashed—wreckage was spotted from the air. pic.twitter.com/tjVwXbtIHN