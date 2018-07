U meksičkoj državi Durango srušio se putnički zrakoplov kompanije Aeromexico. Prve informacije govore da nitko nije smrtno stradao. U Avionu je bilo 97 putnika i 4 člana posade

Zrakoplov kompanije Aeromexico srušio se u sjevernoj meksičkoj državi Durango, potvrdila je ta meksička aviokompanija na Twitteru.

Guverner Jose Rosas Aispuro na toj je društvenoj mreži napisao da nitko od putnika nije smrtno stradao. U zrakoplovu je bilo 97 putnika i četiri člana posade.

Prve informacije govore da je u nesreći ozlijeđeno 80 osoba.

We are aware of an accident in Durango and we're working to gather details and verify the information. Follow our official communication channels for more updates.