Više osoba ozlijeđeno je jutros u pucnjavi u centru Ottawe.

U centru Ottawe u srijedu oko 7 sato po lokalnom vremenu došlo je do pucnjave. Kanadska policija na Twitteru je javila kako je "puno ozlijeđenih".

Objavili su da regiraju na području Bank i Kent ulica. Zamolili su ljude da se ne približavaju tom području, javlja cbc.ca. Uskoro će imati više informacija.

Na terenu je i hitna služba.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB