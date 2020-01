Rusija je Turskoj poslala 120 projektila za sustav S-400, što je velika prekretnica u odnosima Turske i Rusije. U Turskoj se nadaju da će sustav biti operativan u travnju.

Ruski vojni izvori javljaju da je Turskoj poslano 120 projektila zemlja - zrak za obrambeni S-400 sustav.

Slanjem 120 projektila u Tursku, ovaj sustav bi mogao postati operativan do travnja ove godine. "Turska je dobila dva sustava S-400 s više od 120 projektila, pomoćnu opremu, rezervne dijelove i sav potreban alat", kazao je ruski vojni izvor. S-400 može oboriti cilj na udaljenosti do 400 kilometara i na visini do 35 kilometara.

Ruski izvori navode da je Turska potpisala dokument o isporuci u prosincu 2019. godine. Tim je potpisom počelo teći jamstvo za S-400 koje traje 20 mjeseci, piše Tass. Radi se o poslu vrijednom 2,5 milijarde dolara za koji vojni stručnjaci navode da će promijentii stratešku ravnotežu na Bliskom Istoku.

Naime, Rusija i Turska dogovorile su još 2017. godine da će Rusija osigurati Turskoj napredni sustav protuzračne obrane što je zadalo veliki udarac američko-turskim odnosima. Od 2017. godine Rusija i Turska u više su navrata dogovarale ovaj transfer, a ruski predsjednik Vladimir Putin često je bio domaćin turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu. U tom su razdoblju dogovorena primirja u Idlibu, na sjeveru Sirije, a u tijeku su dogovori oko sporazuma za Libiju.

Dogovor o ruskom obrambenom sustavu S-400 koji će braniti Tursku bio je ključan iako su Rusija i Turska na suprotnim stranama u nekim od sukoba na Bliskom Istoku. Sustavi S-400 su iz Moskve u Ankaru stigli u ljeto 2019. godine. Zbog toga je SAD maknuo Tursku iz programa proizvodnje borbenih aviona F-35. U Americi su poručili da ruski obrambeni sustav nije kompatibilan s izgradnjom njihovih borbenih aviona te da predstavlja sigurnosni rizik za NATO, piše Ahval.