Društvenim mrežama proširila se snimka s afganistanske televizije na kojoj naoružani Talibani nadziru voditelja vijesti.

Nevjerojatna snimka s afganistanske televizije objavljena je na društvenim mrežama.

Televizijski voditelj vodi vijesti dok ga nadziru naoružani Talibani.

''Ovako sada izgleda politička rasprava na afganistanskoj televiziji,. Talibanski vojnici bdiju nad voditeljem. Voditelj priča o kolapsu Ghanijeve vlade i govori da se Islamski emirat kaže da se afganistanski narod ne treba bojati'', napisala je na Twitteru novinarka BBC-ja koja je snimku i objavila.

