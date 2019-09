Predstavljena je najviša stambena zgrada na svijetu! Toranj ''Central Park'' izgrađen je usred New Yorka za tri milijarde dolara. Zgrada je visoka 472 metra i ima 123 kata. Za stanare će biti otvorena iduće godine.

Najviša stambena zgrada na svijetu oduzima dah izdaleka, ali i izbliza. Iako će biti spremna za stanovanje tek sljedeće godine, njezini tvorci odlučili su je već sada predstaviti javnosti.

"Pogled je uistinu spektakularan, pa smo vas doveli ovdje danas da ga iskusite iz prve ruke i prenesete dalje. Krećemo'', rekao je Gary Barnett, izvođač radova.

U spektakularnom pogledu na New York uživat će oni dubljeg džepa. U tornju ''Central Park'' bit će 179 stanova, s cijenama od 6,9 do nevjerojatnih 63 milijuna dolara.

Najmanji stan ima 133, a najveći tisuću 625 četvornih metara. Osim u luksuzu vlastitog doma, stanari će moći uživati i u bazenima, toplicama, kazalištu, baru i plesnoj dvorani za više od 100 ljudi.

Izgradnja je počela 2015. godine i nije bila jednostavna. Na predstavljanju tornja, investitori nisu skrivali ponos.

''Testirao nas je vjetar, testiralo nas je vrijeme cijelim putem. Ponekad smo u oblacima, ljudi rade u oblacima i ne vidite vrh zgrade. To je zadivljujuće postignuće. Nevjerojatno postignuće“, rekao je Anthonny Mannion, investitor.

Prezadovoljni su i ostali sudionici u realizaciji ovog nesvakidašnjeg projekta.

"Cijeli sam život sanjao o gradnji u New Yorku. Sjajno je dobiti priliku graditi zgradu u New Yorku i to vjerojatno najvišu stambenu zgradu ne samo u ovom gradu, nego i u svijetu. Velika je to čast'', izjavio je arhitekt Adrian Smith.

Njujorški toranj ''Central Park'' najviša je stambena zgrada, ali tek 16. najviša građevina u svijetu. Među svim američkim neboderima, po visini je druga.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr