Najveći zrakoplov na svijetu, Stratolaunch, testiran je na pisti zračne luke Mojave u Kaliforniji, a videozapis na kojem je snimljen na Twiteru je objavio šef tvrtke Stratolaunch i suosnivač Microsofta Paul Allen.

Stratolaunch je izvezen iz hangara na pistu aerodroma Mojave i uspješno je prošao prve testove, napisao je Allen.

Na videu je prikazano kako golemi dvotrupni zrakoplov sa šest motora klizi pistom postupno ubrzavajući, pri čemu nije uzletio.

Stratolaunch je dizajniran kao zračna platforma za lansiranje raketa kojima bi se slala oprema u nisku Zemljinu orbitu.

Raspon krila mu je 117 metara, duljina 73 metra, a težina 230 tona. Prema izračunima, može nositi 250 tona tereta.

Prvi testni let očekuje se 2019. godine. (Hina)



.@Stratolaunch turned onto the Mojave Air and Space Port runway center line yesterday and successfully conducted its first taxi test. More to share soon! pic.twitter.com/JEs1grBnK5