Najmanje 20 ljudi poginulo je, a 40 ih je ozlijeđeno u eksploziji i požaru koji je u srijedu prije podne buknuo na glavnoj željezničkoj postaji u glavnom gradu Egipta Kairu nakon što je vlak udario u betonski odbojnik, objavila je egipatska državna televizija.

Snage sigurnosti objavile su da je vlak udario u prepreku u postaji Ramses, a lokomotiva je potom eksplodirala.

At least 40 killed, scores injured in huge #blaze at #Ramses rail station heading from #AZbakeya #Cairo #EgyptTrainMishap #Egypt pic.twitter.com/MHTaNPDFxr

Na mjestu nesreće su deseci kola hitne pomoći i spasilačkih službi. Šef bolnice Cairo Railroad Mohammed Said izjavio je kako očekuje da će broj mrtvih rasti.

Društvenim mrežama šire se fotografije i snimke s kolodvora na kojima se vide tijela poglinulih. Nad postajom se izdiže gusti crni dim.

#BREAKING : #EGYPT : Atleast 28 People Dead And 52 Wounded When An Fuel Tanker Tractor Exploded At The Railway Station In #Cairo When A Speeding Train Was Heading Towards Ramsis Station Crashed With Fuel Tanker. pic.twitter.com/QyuxyoBob1