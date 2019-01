Val hladnog arktičkog zraka koji je parilizirao središnji SAD i uzrokovao smrt najmanje 12 ljudi u četvrtak je krenuo prema sjeveroistoku, no očekuje se da će prestati tijekom vikenda kad će zatopliti.

Vijesti o zatopljenju za vikend nije bila velika utjeha za one koji se bore protiv ledenih uvjeta, brutalnih vjetrova i temperature koje padaju i do -37 stupnjeva Celzija u središnjem SAD-u i -16 stupnjeva na Istočnoj obali, rekla je američka meteorološka agencija.

U Washingtonu se malena skupina turista ipak ohrabrila fotografirati ispred Bijele kuće na -12 stupnjeva."Mi smo iz tople države... Bože, jako je hladno", rekao je 49-godišnji Vijen Nadasan, turist iz južnoafričkog Johannesburga koji je planirao dan provesti razgledavajući grad sa svojom suprugom i kćeri.

*World Weather* Spectacular NASA satellite view of lake-effect cloud streets over the Great Lakes today, January 31. It happens when very cold airmass passes over warmer water. Heavy snowfall is ongoing along downwind shores. Report: US National Weather Service Grand Rapids pic.twitter.com/uWZ05VmNYZ