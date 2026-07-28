Na vojnom poligonu uništavali otpisane projektile, pa izazvali velik požar

Nakon što su pripadnici inženjerijske bojne Nacionalne garde uništavali otpisano streljivo pa izazvali požar koji se velikom brzinom proširio niskim raslinjem, ciparski ministar obrane Vasilis Palmas naredio je istragu.

Izrazio je veliko nezadovoljstvo i snažnu ogorčenost zbog toga što je na vojnom poligonu Kalo Chorio, na južnoj obali otoka, uništeno šest projektila za ručni protutenkovski bacač usred ljetne sezone požara.

Ministar je rekao da je naložio istragu kako bi se utvrdilo zašto je streljivo detonirano u uvjetima od 40 stupnjeva Celzijevih, iako su, kako je istaknuo, eksplozije teškog naoružanja tijekom ljetnih mjeseci zabranjene. "Razumijete da ću postupiti sa svom strogošću koju ovakve okolnosti zahtijevaju", naglasio je Palmas, piše Associated Press.

Cipar se suočava sa sve većim rizikom od požara

Požar je na kraju stavljen pod nadzor uz pomoć stotinjak vatrogasaca i osam letjelica. Vatra je zahvatila oko 120 hektara raslinja, a iz predostrožnosti su evakuirana dva manja naselja u blizini požarišta. Kuće i druga imovina nisu oštećeni.

Palmas je napomenuo da postoje jasni protokoli koji određuju kada i na koji način se ovakvo streljivo smije uništavati te da je inženjerijska bojna logično trebala biti u kontaktu sa zapovjedništvom Nacionalne garde prije nego što je provela detonaciju. Dodao je i da je cilj istrage utvrditi kako je došlo do propusta, a izvješće bi trebalo biti dovršeno u idućih nekoliko tjedana.

Posljednjih godina Cipar se suočava sa sve većim rizikom od požara zbog suhih zima i iznimno vrućih ljeta, koji stvaraju idealne uvjete za brzo širenje vatre. Prije godinu dana otok je pogodio jedan od najrazornijih požara u novijoj povijesti. U njemu je poginuo stariji bračni par koji je automobilom pokušavao pobjeći pred vatrenom stihijom na planinskoj cesti.

Na Cipru je u međuvremenu uspostavljeno regionalno središte za gašenje požara koje, osim toj otočnoj državi, može pružati pomoć i zemljama Bliskog istoka u borbi protiv velikih šumskih požara.