Moćan štit ili običan trik? Ruski tenkovi s novim sustavom stigli na ukrajinsko bojište

Ruski tenkovi T-72B3A opremljeni unaprijeđenim sustavima aktivne zaštite Arena-M navodno su stigli na prve linije bojišta u Ukrajini, prema pisanju državnog glasila Izvestija. Posade tih tenkova prolaze dodatnu obuku prije nego što će se ti tenkovi koristiti uz jurišne skupine koje napadaju utvrđene ukrajinske položaje.

Arena-M je sustav aktivne zaštite s izravnim uništavanjem prijetnje iz zraka. Za razliku od klasičnog oklopa, on ne zaustavlja udar samo apsorbiranjem energije. Radar otkriva nadolazeće prijetnje, prati njihovu putanju i ispaljuje eksplozivna sredstva, namijenjena uništavanju projektila prije nego što oni pogode vozilo.

Izvestija navodi da radar sustava radi u načinu rada dugog i kratkog dometa, pri čemu je kraći domet namijenjen otkrivanju napadačkih dronova, prenosi portal Defence Blog. Dvanaest lansirnih cijevi raspoređenih oko kupole omogućuje zaštitu iz različitih smjerova.

VIjest se brzo proširila i na društvenim mrežama u obliku brojnih objava.

Russia has announced that T-72B3A tanks equipped with the upgraded Arena-M active protection system (APS) will be used in frontline operations. The system is designed to detect and intercept incoming munitions and FPV drones. #Russia #T72 #APS pic.twitter.com/pEN2084aPD — Drone Wars (@Drone_Wars_) July 8, 2026

Što o sustavu tvrde Rusi

Inačica T09-A6-1 ušla je 2024. godine u kvalifikacijska ispitivanja na tenkovima T-72 i T-90. Rusija je kasnije na vojno-tehničkom forumu Army-2024 potpisala ugovor o proizvodnji tenkova T-90M opremljenih sustavom Arena-M. Tvrtka Uralvagonzavod potvrdila je 2025. godine da vozila napuštaju proizvodne linije s ugrađenim navedenim sustavom. Ministarstvo obrane Rusije patentiralo je 2023. godine inačicu T-72B3M opremljenu sustavom Arena-M, koja je kasnije dobila oznaku T-72B3A.

Navedeni ruski medij prenio je izjave vojnih analitičara koji sustav predstavljaju kao velik napredak. "Važno je da su tenkovi sa sustavom aktivne zaštite stigli upravo u postrojbe koje obavljaju borbene zadaće, a ne da su postavljeni na izložbama ili paradama. Trenutno su glavna prijetnja oklopnim vozilima mali taktički dronovi. Sposobnost učinkovitog suzbijanja tih dronova pomoći će očuvati ne samo sama vozila nego i živote njihovih posada", istaknuo je Jurij Ljamin, jedan od ruskih vojnih analitičara.

Jurij Knutov rekao je: "Takvi sustavi višestruko povećavaju borbene sposobnosti tenkova", smatra pak ruski vojni analitičar Jurij Knutov.

"U biti, tenk dobiva vlastiti sustav protuzračne i proturaketne obrane. Sposoban je samostalno odbijati napade protuoklopnih projektila, raketnih bacača granata, topničkog streljiva i, što je danas posebno važno, dronova", dodaje Dmitrij Kornev, treći ruski vojni alaitičar u izjavi za Izvestija.

Ne misle svi jednako

Ljamin tvrdi da strani sustavi još nisu dokazali svoje sposobnosti protiv FPV dronova u stvarnim borbenim uvjetima. Međutim, kritike neovisnih ruskih stručnjaka otvorile su pitanja o učinkovitosti Arena-M sustava.

Analitičar Viktor Murahovski rekao je još u studenom 2025. godine da se radar sustava teško nosi s malim dronovima slabe vidljivosti, dok je Andrej Tarasenko upozorio da ograničenja senzora mogu utjecati na osnovnu učinkovitost sustava, piše Defence Blog.

Tvrdnje o borbenoj učinkovitosti ovih tenkova ovisit će o tome kako će se Arena-M pokazati protiv dronova kojima su ti sustavi namijenjeni za suprotstavljanje.