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Moćan štit ili običan trik? Ruski tenkovi s novim sustavom stigli na ukrajinsko bojište

PišeB. V., 10. srpnja 2026. @ 13:15 komentari
T-72B3A
T-72B3A Foto: @@AndreiBtvt/X
Unaprijeđeni ruski tenkovi opremljeni vlastitim sustavom za obranu protiv dronova spremaju se za napade u Ukrajini, ali kritičari upozoravaju da njihovi senzori i dalje ne vide male bespilotne letjelice koje ih vrebaju.
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