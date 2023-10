Muškarac godinama uhodio ženu zrakoplovom: "To je noćna mora, nisam znala hoće li uletjeti u naš dom"

Muškarac Micheal Arnold (65) uhićen je nakon što je prijetio mladoj djevojci čiju je majku uhodio zrakoplovom više od četiri godine.

"To je noćna mora. Terorizirao je moju obitelj i toliko smo se bojali. Sve ove godine on je pobjeđivao jer do sada nitko ništa nije htio napraviti", rekla je Cassie Wilusz (42).

Arnold je navodno svojim jednomotornim avionom Cessna letio iznad Schuylervillea u SAD-u. Muškarac je nekoliko puta tjedno letio tako nisko da su prozori zveckali, a krov se tresao. Sve se to događalo dok je Wiluszin muž umirao od raka.

"Nisam znala hoće li uletjeti u naš dom. Nisam znala za što je sposoban. Razmišljala sam što ako me upuca", poručila je. Kako navodi žrtva, njezine pritužbe institucije su ignorirale.

Arnold je uhićen najmanje pet puta zbog toga, ali ništa ga nije zaustavilo.

Policija je u petak uhitila Arnolda nakon što je preko lažnog profila na Facebooku prijetio Wiluszinoj kćeri. Na istom je profilu objavio i osmrtnicu Wiluszina muža.

Nakon što je 27. rujna ponovo letio iznad žrtvine kuće FBI je obavijestio policiju u Benningtonu koja ga je uhitila u Vermontu.

Arnold se pred sudom izjasnio da nije kriv te je u oba slučaja odmah platio jamčevinu, piše Fox News.

Problemi traju godinama

Problemi su počeli krajem 2019. godine kad je Arnold upoznao Wilusz u kafiću u kojem je radila, a koji je on posjećivao nekoliko puta tjedno. Jednog dana Wilusz je dobila e-mail u kojem su bile njegove slike na kojima je vezan s golim ženama.

Wilusz ga je ubrzo blokirala te je tu počela Arnoldova opsjednutost. Zatim je krenuo letjeti iznad njezine kuće, fotografirati njezino dvorište, automobil i ostalo. Kad bi izlazila iz kuće, zatekla bi ga kako sjedi u autu, na kraju njezina prilaza ili kako se skriva u blizini.

Uslijedili su i drugi oblici psihičkog zlostavljanja i uhođenja. U konačnici je uhićen zbog uhođenja, a sud mu je izdao zabranu prilaska – što ga nije spriječilo da leti iznad njezine kuće.

Njezin muž je želio pomoći, ali je bio preslab te je ubrzo i preminuo, a Arnoldov teror se nastavio.