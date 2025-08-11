Pauza za cigaretu završila držanjem za vlak pri 100 km/h: Uhićen 24-godišnjak

Pauza za cigaretu mogla je koštati 24-godišnjaka propuštenog vlaka - ali i puno gorega, čak i života. Kad je vlak krenuo bez njega odlučio se na riskantan potez i uskočio između vagona.

Tabloid Heute piše da se 24-godišnji alžirski državljanin ukrcao na brzi vlak u Innsbrucku, putujući u Beč. Sišao je u St. Pölten oko 22 sata, smještenom oko 60 kilometara zapadno od austrijske prijestolnice, kako bi zapalio cigaretu. Prtljagu je ostavio u vagonu.

Vlak je po rasporedu nakon nekoliko minuta krenuo - bez njega, a 24-godišnjak je u panici potrčao je za njim te se uspio smjestiti između dva vagona.

Muškarac je uspio privući pozornost putnika i konduktera lupajući na prozore, pri brzini većoj od 100 kilometara na sat. Inače, Railjet vlakovi mogu dosegnuti brzinu do 230 kilometara na sat.

"U velikoj većini slučajeva ovo je kobno. Štoviše, muškarac nije ugrozio samo sebe. Da je pao mrtav pod vlak, bili bi pozvani vatrogasci, policija i pogrebnici. Ovo je nevjerojatan teret za sve naše sugrađane, za one koji su bili u vlaku", rekao je glasnogovornik željeznice, Hofer, koji je ponašanje nazvao iznimno neodgovornim, prenosi Spiegel.

Muškarac je, nakon što je kondukter aktivirao ručnu kočnicu, neozlijeđen ušao u vagon. Austrijske savezne željeznice (ÖBB) obavijestile su policiju, koji su ga uhitili u Meidlingu. Vjeruje se da je iz Alžira – prema bečkoj policiji, nije mogao dostaviti dokaz o važećoj boravišnoj dozvoli u Austriji.

Vlak je u konačnici stigao na svoje odredište sa samo sedam minuta zakašnjenja.