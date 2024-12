Ovo je tinejdžerka koja je počinila krvoproliće u školi: Predstavljala se kao Samantha, policija obznanila što istražuje

Policija u Wisconsinu u utorak je ispitala prijatelje i obitelj i pregledala internetsku povijest 15-godišnje djevojke kako bi ustanovila što ju je nagnalo da zapuca po učionici svoje privatne kršćanske škole i ubije učenika i nastavnika te presudi sebi.

Dvoje učenika je u kritičnom stanju s po život opasnim ozljedama, dok nekoliko drugih žrtava ima lakše ozljede.

Počiniteljica koju je policija identificirala kao Natalie Rupnow, koja se također predstavljala kao Samantha, bila je učenica kršćanske škole Abundant Life u gradu Madisonu u saveznoj državi Wisconsin.

Manje je izgledno da žene i djevojke budu napadačice u školskim pucnjavama i masovnim pucnjavama od muških napadača.

Među 2610 incidenata od 1996. godine, u kojima je poznat spol napadača, počiniteljice su bile odgovorne za samo 107 napada. Samo oko tri posto svih masovnih pucnjava u SAD-u izvele su žene, pokazuje studija.

Policija nastavlja istragu nakon pucnjave u kršćanskoj školi (ilustracija) Foto: Afp

Motiv napada je i dalje nepoznat. Šef policije Shon Barnes rekao je u utorak CNN-u da istražitelji pregledavaju internetske objave i mogući manifest koji je počiniteljica možda ostavila.

"Upoznati smo s manifestom, ako to tako želite nazvati, ili nekom vrstom pisma koje je objavio netko tko joj je navodno bio prijatelj", rekao je Barnes.

Barnes je rekao da policija također istražuje njezin mobitel i računalo da vidi je li bilo ikakvih razmjena između nje i nekog drugoga. Druga pitanja na koja istražitelji pokušavaju odgovoriti je kako je 15-godišnjakinja nabavila pištolj i jesu li njezini roditelji bili nemarni.

"To je pitanje na koje moramo odgovoriti s uredom našeg državnog tužitelja", rekao je Barnes. "No u ovom trenutku čini se da to nije slučaj."

