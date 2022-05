Medicinska sestra koja je izgubila obje noge zbog ruske mine pleše sa svojim novim mužem u bolnici u Lavovu nakon što se vjenčala. Društvenim mrežama širi se snimka svadbenog plesa Oksane Balandine i Viktora Vasiliva.

23-godišnja Oksana šetala je s partnerom Viktorom u Lisičansku krajem ožujka. Stala je na nagaznu minu i ostala bez obje noge i četiri prsta na lijevoj ruci.

Nakon četiri operacije, vjenčala se za Viktora u Lavovu. Na društvenim mrežama pojavila se dirljiva snimka njihova svadbenog plesa.

Ukrajinski parlament podijelio je ovu vijest putem svog službenog Twitter računa. U tvitu je vjenčanje Oksane i Viktora opisano kao kulminacija "vrlo posebne ljubavne priče".

Poželjeli su im "sreću i puno zajedničkih godina".

