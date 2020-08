Stipe Miočić je sjajnom pobjedom nad Danielom Cormierom obranio naslov UFC prvaka te postao najveći teškaš u povijesti slobodne borbe. Čestitke ne prestaju stizati sa svih strana svijeta. A osobito sretni i ponosni su u mjestu Rtina Miočići kraj Paga.

Već se tradicionalno ovdje gledaju Stipini mečevi. Ne spava se danima, igraju se boće, priprema roštilj, sve kako bi se izdržalo do sitnih jutarnjih sati i početka meča. A onda kreće ludilo. S Petrom Miočićem, Stipinim rođakom, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Još euforija traje. Sinoć smo se okupili u velikom broju i svi smo skupa do jutra čekali povijesni meč između Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Družili smo se cijelu noć, jeli, pili, bućali i dočekali meč", kaže Miočić te dodaje kako su imali osjećaj da će Stipe pobijediti.

"On je jak sportaš, jaka je osoba, to se vidjelo na njemu", rekao je Miočić koji je ponosan što nosi to prezime. "Kad naš čovjek postane najjači u svijetu i postane najjači UFC sportaš ikada, normalno da je to svima na ponos u našem malom mjestu", rekao je.

Najveći teškaš u povijesti bio je u Rtinama prije četiri godine i tada se družio s mještanima.

"Da, na ovom istom mjestu smo bućali i spremali i pekli do jutra i Stipe je s nama bućao, i Stipe ima izuzetan dar za buće. Baš mu je to urođeno, kao i svima nama ovdje, da volimo buće tako da je on ovdje se s nama družio i bućao do jutra. Sportski gen ima u sebi", kaže Petar Miočić te dodaje kako se nada da će Stipe do kraja godine ponovno doći u njihovo mjesto da se ponovno podruže i zajedno proslave njegov najveći uspjeh.

Zanimljivo je i da se kraj pločeRtina Miočići cijeli dan fotografiraju turisti. Pa, osim na promociji Hrvatske, Stipe i da ne zna radi na promociji svoje Rtine.

"Pokazat ću svojoj djeci da se naporan rad isplati"

"Sretan sam što sam zacementirao svoju ostavštinu - svi pričaju o nasljeđu. Jedini razlog što sam sretan što sam to ostvario je taj da ću pokazati svojoj kćeri i ako ću jednoga dana imati još djece da se naporan rad isplati“, rekao je Stipe Miočić nakon pobjede.

Reakcije na pobjedu nad Cormierom stižu iz cijele Hrvatske. "Najbolji u povijesti tekšaš, da je super. I sretni smo što je naš“, kaže Nenad iz Velike Gorice. "Baš mu hvala i neka nas proslavi cijelim svijetom“, rekao je Zvonimir iz Splita.

Oduševljenje ne kriju ni naši političari. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-itarović kao velika Miočićeva obožavateljica među prvima je čestitala na svojem Twitter profilu. "Čestitam Stipi Miočiću i njegovoj divnoj obitelji. Odlična tekšaška borba“, napisala je bivša predsjednica.

"Kao i mnogi u Hrvatskoj, ponosim se uspjesima koje u svijetu niže ovaj vrhunski sportaš hrvatskog porijekla“, uputio je lijepe riječi Miroslav Škoro.

Reagirali su na društvenim mrežama i poznati američki sportaši. Jedan od njih je košarkaš LeBron James. "Sjajna borba u teškoj kategoriji“, napisao je košarkaš na Twitteru.

U SAD-u Miočić živi i radi kao vatrogasac. Pred dvoranom su vatrogasci iz Las Vegasa podignuli dizalicu visoko i na njoj napisali - Idemo Stipe!

Bodrili su ga i Sinkovići s priprema na Perući kraj Sinja. Martinu Sinkoviću je posebno bila zanimljiva peta runda. "Pred kraj su počeli zadavati si udarce. Vidjelo se da su bili obojica umorni, ali smo vjerovali obojica da će Stipe pobijediti. Baš smo bili sigurni u to“, kazao je veslač.

Koliko je teško doći do vrha u ovome sportu dobro znaju naši bivši boksački šampioni.



"Ja vjerujem da mu ovo puno znači. Naravno da znači i nama u Hrvatskoj jer njegovo porijeklo je iz Hrvatske“, kaže bivši boksač Stjepan Božić.

"Podsjeća me na sve one naše borce koji su dolazili iz ovog nekakvog našeg kraja. Dolazi iz onog kraja koji je tvrđi za preživljavanje. I osjeti se to u njegovim borbama“, kaže Željko Mavrović.

Miočićevi korijeni su u Rtini pored Paga. Cijelo mjesto u pet je bilo na nogama. Spavalo se nije. Ali se peklo, pjevalo. I navijalo. „Bilo je emotivno malo meni. Stipe mi je i rođak i dobar prijatelj. I sve“, kazao je dječak Niko Miočić.

A gospođa Milka na teške udarce nije žmirila. "O da gledala. O! Pa obavezno! Moramo gledati. Gledali smo i bili smo veseli i sritni. Zastavu smo stavili, nek se zna. To se mora“, rekla je Milka Miočić.

"Njegov je otac sa mnom goveda čuvao. On je isti njegov pradjed Ante - Čokla smo ga zvali. Isti je on“, kaže Joso Miočić.

Geni su to kameni. Prkosni i borbeni. Od tisuća i tisuća čestitki diljem svijeta, Miočiću, kažu nam oni koji ga dobro znaju, najviše znače one njegove obitelji i prijatelja - kako u SAD-u, tako i u Hrvatskoj - u Rtini.

