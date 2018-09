Ministar vanjskih poslova Sjeverne Koreje poručio je u subotu Ujedinjenim narodima da nastavak sankcija nad njegovom zemljom produbljuje nepovjerenje prema Sjedinjenim Državama i da pod takvim okolnostima Pyongyang neće jednostrano odustati od nuklearnog naoružanja.

Ri Yong Ho je na godišnjoj Općoj skupštini Ujedinjenih naroda rekao kako je njegova država prošle godine poduzela "važne mjere dobre volje" poput zaustavljanja nuklearnih i pokusa projektila, rastavljanja postrojenja za nuklearne testove i obvezivanja da neće dalje širiti nuklearno oružje i tehnologiju.

"No ne vidimo nikakav korespondirajući odgovor SAD-a", rekao je ministar.

"Bez povjerenja u SAD neće biti vjere u našu nacionalnu sigurnost i pod tim uvjetima nema šanse da ćemo se prvi jednostrano razoružati".

Ri je ponovio poznate sjevernokorejske zamjerke otporu Washingtona prema postupnoj denuklearizaciji u sklopu koje bi Pyongyang bio nagrađen za svaki svoj korak, no njegova izjava važna je jer nije potpuno odbacio jednostranu denuklearizaciju, što je Sjeverna Koreja ranije činila.

Ri je uputio na zajedničku izjavu svog čelnika Kim Jong Una i američkog predsjednika Donalda Trumpa na prvom summitu američkog predsjednika i sjevernokorejskog vođe koji se u lipnju održao u Singapuru. Kim se u toj izjavi obvezuje prema "denuklearizaciji Korejskog poluotoka", a Trump jamči sjevernokorejsku sigurnost.

Pyongyang traži službeni završetak Korejskog rata koji je trajao od 1950. do 1953. godine, no SAD upozorava da se za to prvo mora riješiti nuklearnog oružja.

Washington odbija i pozive da ublaži međunarodne sankcije nad tom azijskom državom.

"SAD insistira na pristupu 'prvo denuklearizacija' i sankcijama jača pritisak kako bi postigli svoj cilj prisilom, čak i prigovarajući na objavu kraja rata".

"Stav da će nas sankcije srušiti na koljena je iluzija ljudi koji nemaju pojma o nama. No problem je u tome što nastavak sankcija produbljuje naše nepovjerenje", upozorio je sjevernokorejski ministar. (Hina)