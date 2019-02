Stanovnici zapadnog dijela Kube svjedočili su padu manjeg meteorita na tu otočku zemlju. Pad meteorita proizveo je snažan zvučni udar.

Na Kubu je u petak pao manji meteorit, čija je eksplozija pri udaru o tlo prestrašila stanovnike zapadnog dijela tog otoka, prenosi Sputnik.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB