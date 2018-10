Prva dama SAD-a, Melania Trump, prvi put nakon dugo vremena javno je komentirala poteze svojeg supruga i američke političke aktualnosti. Učinila je to posljednjeg dana svoje turneje po Africi, a novinarima se obratila u spektakularnom okruženju najpoznatijih znamenitosti u Egiptu.

U podnožju Velike sfinge u Gizi u predgrađu Kaira, Melania Trump završila je petodnevno putovanje po starom kontinentu.

Melania je u pet dana obišla četiri afričke zemlje. Ranije ove godine, američki mediji tvrdili su da je njezin suprug na jednom sastanku te zemlje opisao vrlo pogrdnim riječima. ''Nitko nije sa mnom razgovarao o tome i nikada ga nisam čula da je to izjavio. To je došlo od anonimnog izvora i na tome bih stala'', komentirala je Melania.

Osvrnula se i na predsjednikovu komunikaciju na društvenoj mreži. ''Ne slažem se uvijek sa stvarima koje objavljuje na Twitteru i to mu kažem. Iskreno mu kažem svoje mišljenje i dam mu iskren savjet. Nekada me posluša, a nekada ne. Ali imam vlastiti glas i stavove i važno mi je da mogu izraziti što mislim'', kazala je prva dama SAD-a.

Melania Trump je i unutrašnjost Keopsove piramide, a njezin modni odabir izazvao je burne reakcije na internetu. ''Želim razgovarati o svom putovanju, a ne o tome što sam odjenula. Vrlo je važno to što radim, što činimo s Agencijom za međunarodni razvoj i što radim sa svojim inicijativama. Željela bih da se ljudi više usredotoče na to što radim, nego na to što nosim'', istaknula je.

Turneja po Africi bila je prvo samostalno inozemno putovanje Melanie Trump otkako je postala Prva dama SAD-a.

