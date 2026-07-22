Deset muškaraca ubijeno je tijekom vikenda u meksičkoj saveznoj državi Zacatecas. Žrtve su prvo otete, a onda masakrirane, a njihova tijela pronađena su na tri lokacije. Polovica tijela visjela je s mosta, djelomično odjevena i sa znakovima mučenja. Prizor je izazvao strah među stanovništvom i šok diljem zemlje.

Među ubijenim muškarcima su bivši gradonačelnik, gradski službenik, vatrogasac, te više lokalnih poduzetnika. Grad Fresnillo najteže je pogođen masakrom 10 muškaraca. Najmanje šest žrtava tamo je radilo.

Još uvijek nije poznato kakvu su veze žrtve imale jedna s drugom, osim što su brutalno ubijeni. Državno odvjetništvo radi na hipotezi o "mogućim djelima dosluha i iznude od strane javnih službenika". Do sada je uhićeno pet osoba, od kojih tri u utorak. Uhićeni su 22-godišnjak, 23-godišnjak i 16-godišnja djevojka. Policija je zaplijenila oružje i drogu.

Stravični prizori

Deset žrtava oteto je u različito vrijeme tijekom vikenda, iako vlasti tvrde da nisu podnesene nikakve prijave, piše El Pais. Njihova tijela pronađena su na tri različite lokacije u Zacatecasu. Kartel Sinaloa, koji ima podružnice u toj državi, preuzeo je odgovornost za ubojstva u videu koji prikazuje naoružane i maskirane muškarce. Zaprijetili su vladi, optužujući Davida Monreala, člana stranke Morena, za "kršenje dogovora" s njima. Poručili su kako će iduća meta obitelj Monreala.

Circula un video atribuido a integrantes de la facción "MF" del cártel de Sinaloa conformada por "Los Mayos" y "Los Cabrera", en el cual se atribuyen la reciente muerte de 10 hombres en Zacatecas luego de acusar al morenista David Monreal de "romper tratos" con ellos.#video… pic.twitter.com/C2I6w2oa4s — MMCNoticias (@MMCNoticiasMX) July 22, 2026

Najstrašniji prizor zatečen je u subotu 18. srpnja kod mjesta Pozo de Gamboa u općini Pánuco, gdje je s mosta visjelo pet polugolih tijela s tragovima mučenja. Četiri tijela ostavljena su na ulazu u grad Morelos, a jedno je pronađeno uz cestu između Saín Alta i Sombreretea.

Muškarci obješeni s mosta Foto: screenshot/X

Obdukcije su pokazale da je osam muškaraca umrlo od gušenja, dok su dvojica ubijena vatrenim oružjem. Tužiteljstvo je objavilo i da su toksikološki nalazi kod pet žrtava pokazali tragove nedavne konzumacije droge, ali zasad nije objašnjeno ima li taj podatak ikakve veze s motivom ubojstava.

Gradskim vijećem Fresnilla, drugog najvećeg grada u Zacatecasu, upravlja savez oporbenih stranaka (PRI, PAN, PRD) u odnosu na državnu izvršnu vlast, koju kontrolira vladajuća ljevičarska stranka Morena. Dva člana ove općinske organizacije su ubijena: Fidel Alvarado de la Torre, voditelj Odjela za društveni razvoj, i Jesús Gerardo Muñetón Hernández, vatrogasac u općinskom timu Civilne zaštite.

Dvije žrtve bili su poslovni ljudi, otac i sin, Armando Ledesma Aguirre i José Armando Ledesma Campos. Posjedovali su tvrtke u raznim sektorima, od rudarstva, prijevoza vode i goriva do građevinarstva.

Druge dvije žrtve koje su radile u Fresnillu su Juan Carlos Berumen Guerrero, vlasnik bara Las Míster i DJ, te Jesús Daniel Rivera Sandoval, poslovni čovjek uključen u organizaciju događaja koji je surađivao s lokalnim sajmom.

Masakr je zabrinuo poslovnu zajednicu jer je nakon brutalnosti kartela postalo jasno da svatko tko se ne slaže s njihovim "sporazumima" može postati meta.

Jedna od žrtava je Ignacio "Nacho" Castrejón Valdez, arhitekt, poslovni čovjek i bivši gradonačelnik. Imao je 59 godina, preživio je rak te je bio brat sadašnjeg tajnika za javno obrazovanje Hidalga, Natividada Castrejóna, i otac četvero djece.

Među žrtvama bio je i Fernando Alan Robles de la Torre, naveden u zapisima kao jedan od predstavnika tvrtke Robles Hermanos Construcciones sa sjedištem u Zacatecasu.

José Ángel Valdez Rivera (53) još je jedan od 10 ubijenih. Bio je poljoprivrednik i vođa u stočarskom sektoru u Jiménez del Teúlu. Bio je predsjednik općinske udruge stočara. Nestanak Valdeza Rivere bio je jedini od 10 slučajeva koji je prijavljen, ali samo na društvenim mrežama.

Andrés Vázquez Gurrola, bivši vijećnik i bivši direktor javne sigurnosti općine Canacatlán, Durango, također je ubijen. Bio je i odvjetnik i posvetio je svoj život raznim javnim dužnostima, uvijek unutar svoje općine. Bio je općinski vođa Teritorijalnog pokreta, organizacije povezane s Institucionalnom revolucionarnom strankom (PRI).

Istraga iznuda

Istraga organizacije México Evalúa rangirala je Zacatecas kao državu s najvećim brojem prijavljenih slučajeva iznude između 2023. i 2024. godine, sa stopom od 1500 na 10.000 tvrtki. Studija je pokazala da je ova situacija posebno raširena u regijama i mikroregijama s jakom prisutnošću organiziranog kriminala. Prošlog studenog, državni odvjetnik Cristian Paul Camacho Osnaya potvrdio je da je 2025. godine zabilježen najveći broj uhićenja zbog iznude, ukupno 39, unatoč činjenici da je iznuda najmanje prijavljeni zločin u državi zbog malog broja žrtava koje podnose prijave. Podaci Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju (INEGI) potvrdili su da je iznuda najčešći zločin u Zacatecasu.