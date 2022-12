Osam je ljudi poginulo, sedam ranjeno, a pedesetak je nestalo u klizištu zemlje koje se dogodilo u kampu na periferiji malezijskog glavnog grada Kuala Lumpura u petak u ranim jutarnjim satima, objavili su tamošnji dužnosnici.

Klizište u državi Selangor dogodilo se u tri sata ujutro na rubu ceste u blizini kuće koja nudi objekte za kampiranje, navodi se u priopćenju vatrogasne i spasilačke službe.

Osam je ljudi poginulo, sedam ranjeno, a pedesetak je nestalo.

the landslide that caused death of campers in Malaysia is very tragic and heartrending, condolences to the bereaved families pic.twitter.com/gghpiBRAKw