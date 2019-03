Londonska policija istražuje tri sumnjiva paketa. Dva su pronađena u zračnim lukama Heathrow i London City, a treći je pronađen na međunarodnom kolodvoru Waterloo.

Paket pronađen na Heathrowu je već osiguran, priopćeno je iz policije. Policajci još uvijek rješavaju ostala dva paketa. Kako je priopćeno, nakon otkrića paketa i dolaska policije na mjesto događaja, sva tri glavna prometna središta funkcioniraju normalno.

Policija je na Heathrow stigla u 9:55 po lokalnom vremenu. Sumnjivi paket je bio ostavljen u jednoj od poslovnih zgrada. Iz policije je priopćeno da je zgrada evakuirana zbog mjera opreza te da je policija paket osigurala i da opasnosti za putnike nema, piše Daily Mail.

"Oko 12:10 sati policija je dobila dojavu o sumnjivom paketu u zračnoj luci London City. Stručnjaci su na mjestu događaja. Zgrada u kojoj je paket pronađen je evakuirana iz opreza. Istraga je u tijeku", priopćeno je iz policije.

We can confirm that the airport is operating as normal, flights are not impacted and the DLR is fully operational https://t.co/4cfB0oQMS7