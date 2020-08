Aleksander Murakovski, glavni liječnik zadužen za Navaljnog (44) u bolnici u Omsku, dodao je da su na njegovim prstima i odjeći pronađeni tragovi industrijske kemijske tvari. Navaljni je danas trebao biti prebačen na liječenje u Njemačku, no ruski liječnici tvrde da mu stanje još nije dovoljno dobro za transport.

Glavni liječnik u sibirskoj bolnici koji liječi kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog rekao je u petak da mu je dijagnosticirana metabolička bolest uzrokovana niskim šećerom u krvi.

Aleksander Murakovski, glavni liječnik zadužen za Navaljnog (44) u bolnici u Omsku, dodao je da su na njegovim prstima i odjeći pronađeni tragovi industrijske kemijske tvari.

Navaljni, žestoki kritičar predsjednika Vladimira Putina, u teškom je stanju pošto je popio čaj u četvrtak ujutro za koji se vjeruje da je bio otrovan.

Kremlj je u petak rekao da je na ruskim liječnicima odluka može li se Navaljnog zrakoplovom hitne pomoći prebaciti iz sibirske bolnice na liječenje u Njemačku. Ruski liječnici rekli su ranije u petak da mu još nije dovoljno dobro za prijevoz.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su njemački liječnici koji su stigli u Omsk u petak pozvani da se priključe ruskim liječnicima u liječenju Navaljnoga. Govoreći putem konferencijskog poziva, Peskov je rekao da još uvijek nije jasno što je bilo uzrokom da se Navaljni razbolio dok se u četvrtak ujutro iz Sibira vraćao u Moskvu.

Saveznici Alekseja Navaljnog optužuju Kremlj da sprječava njegovu medicinsku evakuaciju u Njemačku te kažu da mu time ugrožavaju život jer sibirska bolnica u kojoj je hospitaliziran nije dovoljno opremljena.

Supruga Julija Navaljni i Kira Jarmiš, njegova glasnogovornica, kritizirale su Kremlj pošto je liječnik u sibirskoj bolnici rekao da bi mu premještanje ugrozilo život jer je još uvijek u komi i nestabilnom stanju.

"Zabrana transporta Navaljnog pokušaj je ubojstva, a sada to čine liječnici i podmukle vlasti koje su to odredile", napisala je Jarmiš na društvenim mrežama. Ona je rekla da su liječnici isprva pristali na njegovo premještanje, ali su u posljednji čas odustali od dogovora. "Ta odluka, naravno, nije njihova, to je odluka Kremlja", napisala je Jarmiš.

Navaljnov tim citirao je policijskog dužnosnika koji je rekao da je u njegovu tijelu identificirana vrlo opasna tvar koja predstavlja rizik za sve u njegovoj okolini i zbog toga moraju biti u zaštitnim odijelima.

Navaljnovi ljudi vjeruju da liječnici žele odugovlačiti ne bi li nestao svaki trag da je bio otrovan.