Japanci, posebno poklonici animacije, okupljaju se u petak polažući cvijeće i odajući počast u spomen na 33 ubijenih u podmetnutom požaru koji se dogodio dan ranije u zgradi animacijskog studija u Kyotu.

Čovjek koji je upao u trokatnu zgradu studija uzvikujući "Umrite!" i tvrdeći da je plagiran polio je po studiju zapaljivu tekućinu, vjerojatno benzin, i zapalio je. Trideset i troje ljudi izgubilo je život u požaru ili od njegovih posljedica, od oko 70-tak ljudi koliko se procjenjuje da ih je bilo u zgradi u trenutku podmetanja požara.

Japanski građani okupljaju se u petak na kiši ispred zgrade koja je okružena kordonom policije. "Teško je izraziti riječima kako se osjećam", kaže jedan od poklonika animacije 27-ogodišnji Yuichi Kumami, koji je uzeo slobodan dan od posla i iz obližnje Osake stigao kako bi položio cvijeće.

"Oni možda neće biti u mogućnosti producirati ponovno istu vrstu uradaka, ja se nadam da će i u budućnosti biti radova za pamćenje, no to bi sada moglo biti nemoguće i to je doista tužno", kaže slomljenim glasom.

Stup japanske pop kulture - animacija, je postala važan kulturni izvozni proizvod, osvajajući fanove diljem svijeta. Kyoto Animation ima važnu poziciju u toj industriji s utjecajem koji nadilazi listu radova koji su izišli iz njegova studija.

Okupljeni izražavaju zgražanje počinjenim zločinom. "Ako je želio umrijeti, zašto nije umro sam, zašto je trebao uključiti sve te ljude? On je užasna osoba", pitaju se neki.

Palitelj planirao ubojstvo

Muškarac koji je zapalio studio za animaciju u Japanu čini se da je napad planirao, objavili su mediji u petak pišući o najtežem masovnom ubojstvu u Japanu u dva desetljeća. Četrdesetjednogodišnjak je "izgledao nezadovoljno, ljutito, vikao je nešto o tome da je bio plagiran", rekla je novinarima žena koja je vidjela kako osumnjičenog privode.

Neidentificirani muškarac podmetnuo je požar oko 10.30 po lokalnom vremenu, a vatra je potpuno ugašena dan kasnije, oko 6.20 ujutro u petak, navode mediji. U požaru je poginulo 33 ljudi, a 10 je u kritičnom stanju, objavile su vlasti u četvrtak, u najtežem masovnom ubojstvu od požara u Tokiju kad je 2001. poginulo 44 ljudi.

Pronađeno je 19 tijela, nagomilanih na stubama od trećeg kata prema krovu, izvijestila je novinska agencija Kyodo citirajući vlasti. Vatrogasci, koji su stigli ubrzo nakon što je požar počeo, ustanovili su da su vrata prema krovu zatvorena i da su se mogla otvoriti s vanjske strane, prenosi Kyodo.

Žrtve su trčale stubama da pobjegnu od požara s nižih katova, ali nisu mogli otvoriti vrata, dodaje agencija. Dan kasnije, ni jedno ime žrtve nije objavljeno.

Policijski istražitelji u petak su pregledavali tinjajuće ostatke radi dokaza u istrazi za koju Kyodo navodi da obuhvaća palež, ubojstvo i pokušaj ubojstva. Novinari su okupljeni oko policijskog kordona.

Kanisteri s benzinom

Čovjek nalik na osumnjičenoga viđen je kako odlazi na benzinsku postaju u četvrtak s dva kanistera od po 20 litara. Pored mjesta događaja pronađena su dva kanistera, ruksak i kolica, a televizijske snimke pokazuju pet dugih noževa koje je policija izložila kao moguće dokaze na zemlju pored ulaza u trokatnicu.

Osumnjičeni nije imao veze sa studijem Kyoto Animation, a na njegovoj vozačkoj dozvoli upisana je adresa u Saitami, sjevernom predgrađu Tokija, objavila je mreža NHK. Gotovo ništa drugo ne zna se o tom čovjeku, osim da je pod policijskim nadzorom s teškim opeklinama lica i nogu.

Kad je uhvaćen, rekao je policajcima: "Ja sam to učinio" i dodao da je potpalio požar jer je studio ukrao njegov roman, piše Kyodo koji citira policijske izvore. Kyodo Animation, smješten u tihom predgrađu oko 20 minuta vlakom od središta Kyota, proizvodi popularne serije poput "Sound! Euphonium".

Područje oko studija, koji leži između dviju željezničkih traka, okruženo je u petak ujutro. Pet vatrogasnih vozila još uvijek je ondje. Čini se da neki vatrogasci još gase tinjajuće ostatke zgrade.

Jun Shin, 30-godišnji Kinez koji živi u obližnjoj Osaki, posjetio je mjesto u četvrtak navečer kako bi položio cvijeće pored izgorjelog studija te izgovorio molitvu. "Ja sam fan animacije", rekao je Jun, koji se bavi informatičkom tehnologijom. "Gledam animirane filmove od školskih dana. Ovo je strašan događaj. Jednostavno sam htio doći i žalovati. Ostao sam bez riječi", završio je. (Hina)