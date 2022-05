Više osoba je mrtvo nakon pucnjave u trgovačkom centru u gradu Buffalo u državi New York.

Neki, poput AP-a pišu da je 10 osoba smrtno stradalo. Broj ozlijeđenih se ne zna. Napadač je navodno u trgovački centar ušao s puškom, a na sebi je imao i pancirku.

Nbcnewyork.com piše kako je sedam poginulih. Policija zasad upotrebljava samo konstrukciiju "više poginulih".

No potvrdila su da je napadač je priveden. Drugih detalja najnovijeg krvoprolića u SAD-u još nema. Motivi se ne znaju, ali osumnjičeni je navodno sve prenosio na streaming servisu. Također se istražuje je li prije toga objavio neku vrstu manifesta.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.