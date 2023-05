Rusko ministarstvo unuatrnjih poslova izdalo je nalog za uhićenje republikaskog senatora Lindseya Grahama. Razlog uhićenju je montirani video njegova sastanka s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Američki senator iz redova republikanaca Lindsey Graham sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Zelenski mu je rekao da su "sada slobodni". Graham mu je odgovorio da "Rusi umiru".

U montiranom videu koji su objavili ukrajinski mediji u petak u nastavku Graham govori: "To je najbolje uložen novac koji smo ikad potrošili".

Pogledajte spornu videosnimku.

"It’s a best money we’ve ever spent"



US Senator Lindsey Graham, during a meeting with Volodymyr Zelenskyy, called the death of Russians - the best spent of US money. pic.twitter.com/gKCc3PjSmj