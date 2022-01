Među temama u Dubrovniku, gdje je zaređen novi dubrovački biskup, bila je i freska na kojoj je prikazan lik u paklu koji je mnoge podsjetio na blaženog Alojzija Stepinca.

Oslikana je u pravoslavnoj crkvi SV. Jovana Bogoslova u mjestu Bela Crkva u Vojvodini. Autor freske brani se da nije aludirao ni na koga, niti mu je to bila namjera.

Nakon brojnih reakcija, prebojena je u bijelu boju. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar ispričao se Hrvatima, a tajnik srpskog patrijarha Porfirija u telefonskom nam je razgovoru rekao da im ova tema nije u fokusu.

Lik Stepinca u paklu obojan u bijelo: ''Plačem i sam ću učiniti pokoru. Ne želim nikoga stavljati na križ, ako su neki sveca stavili u pakao''

"Nije ljudski, nije kršćanski, ne znam kako se to dogodilo, vjerujem to da odogovorni ne bi odobrili, vjerojatno je netko pomalo htio na svoj način, uzeti vlast u svoje ruke i suditi sve ljudske događaje prepustimo gospodinu, ali vjerujem da će se to riješiti na jedan način ljudski, u smislu ekumenizma, u smislu razumijevanja, suradnje, mosta, a ne zidova", rekao je monsinjor Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr