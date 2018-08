Aleksandar Vučić održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio i o Hrvatskoj.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić održao je konferenciju za medije na kojoj se dotaknuo i odnosa s Hrvatskom.

Novinari su od Vučića tražili da komentira prisustvo crnogorskog vojnog izaslanika na proslavi Oluje, kao i medijske napise da nastupa duboko zahlađenje odnosa između dviju zemalja te da hrvatska predsjednica neće doći u službeni posjet Srbiji.

Strahujete li da će Hrvatska blokirati put Srbije ka EU, pitali su novinari Vučića, a evo što je odgovorio:



"Riječ je o dva ozbiljna pitanja. Trudio sam se da s Crnom Gorom imamo najbolje moguće odnose i kada je u posjetu Beogradu bio Duško Marović, on je rekao da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije i pred važne datume da će se itekako konzultirati sa Srbijom. Imali smo slučaj slanja njihovih vojnika u NATO misiju i ovaj slučaj i sve što mogu reći je 'hvala, prijatelji, na tome kako vodite računa o Srbiji'", rekao je Vučić.

"Što se tiče drugog pitanja, nažalost naši odnosi nisi bili naročito srdačni zbog permanentog vođenja politike protiv naše zemlje i našeg naroda. Moja želja za sve boljim odnosima ostaje i ja neću moliti, kukati zbog hajki koje vode protiv mene, nego neka dobro pogledaju što su radili. Sve što sam govorio, govorio sam na pristojan način, što ne bih mogao reći da je bio slučaj u Glini i nekim drugim mjestima. Ali imam jednu drugu molbu za njih, kad god hoće, dobrodošli su u Srbiju. Ja od razgovora s bilo kim tko dramatično drugačije misli ne bježim i nisam kukakvica da se sklanjam. Na organiziranu hajku koja se vodi protiv mene odgovaram mirnoćom i osmijehom, ali ih samo molim da ne vode hajku protiv Milorada Pupovca jer mi on nije sugerirao niti jednu riječ. Zamislite da ja svaki dan pitam Tomislava Žigmanova jesu li ili ne za dom spremni. Mi ga nikad to ne bismo pitali, mi hoćemo da se svi Hrvati u Srbiji osjećaju dobro i da ne budu u poziciji kao Srbi u Hrvatskoj", rekao je Vučić.

"Milijun puta sam griješio, milijun puta sam rekao nešto što ne bih trebao, sve što sam rekao 4. kolovoza sâm sam pisao, 10 puta pročitao i ponovio bih to 11. put, osim što bih produžio i mogao još nešto reći o načinu na koji je slavljena Oluja", rekao je Vučić.

"Ja njih razumijem i razumijem zašto histerija. Pogledajte njihove novine, više je mojih slika nego Kolindinih i Plenkovićevih zajedno. Razumijem ih, sve su uspjeli. Pogledajte Tuđmanove izjave iz srpnja 1995., sve su ostvarili. Sve što su željeli protiv Srba ostvarili su i još izigravaju ulogu žrtve. Sve je to prošlo i onda se pojavio neki mali Vučić koji govori stvari koje ne volimo čuti. Ja ih razumijem, ali ja imam obvezu ne dozvoliti manipulacije brojem žrtava, da se ne izbriše sjećanje na najstrašije tragedije u našoj povijesti", rekao je.

"Žao mi je što je netko ljut što sam nešto nazvao pogromnim, što sam podsjetio da je Nikola Tesla Srbin. Neću govoriti o tome da nema podataka o onoj njegovj izjavi, to je bila komunistička izmišljotina. Tesle su strašno stradale od ustaškog režima. Da je Tesla bio u Lici u to vrijem,e ne bi preživio", rekao je Vučić.

O Kosovu

Tema s kojom je Vučić otvorio konferenciju za medije bilo je Kosovo.

"2014. godine kada sam postao predsjednik vlade, donijeli smo važnu odluku da zemlju povedemo putem bolnih i teških ekonomskih reformi. Izabrali smo tada mnogo teži put od uobičajenog puta svakodnevnog preživljavanja, iščekivanja sljedećih izbora i osobnog bogaćenja. Izabrali smo put napretka Srbije, a danas su ti rezultati vidljivi. Još puno toga moramo napraviti", rekao je Vučić i poručio da se približavaju zemljama središnje Europe.

"Građanima sam obećao da ne želim sjediti i da mi pet godina prođe tako da ne radim ništa. Rekao sam da ćemo se baviti najtežim i najvažnijim problemima, a jedan takav, jedno od ključnih pitanja jest da pokušamo zbog budućnosti Srbije riješiti pitanje Kosova i Metohije", rekao je.

"Lakog rješenja nema, niti ga je bilo, niti ga ima, niti će ga biti. To mogu obećavati neozbiljni. U skladu s tim, još od Briselskog sporazuma dali smo sve od sebe da budemo pouzdan partner ne samo Albancima nego i međunarodnoj zajednici i EU-u, i ispunjavali smo svoje obveze. Nažalost, Albanci uz prešutnu suglasnost ili bezjasno protivljenje EU-u nisu ispunili jedinu obvezu, a to je formiranje zajednice srpskih općina", rekao je Vučić.

"Pokušavali smo uvijek i u svakom trenutku izvući najviše za svoj narod, a izgubiti najmanje što moramo. Inzistirali smo da se formira zajednica srpskih općina", dodao je.



"Naš savjet Srbima na Kosovu i Metohiji bit će da pažljivo radimo i pratimo događanja u međunarodnoj zajednici i da biramo trenutak i poteze koji će uvijek biti usklađeni s našim interesima i da ne ugrozimo sigurnost naših građana. Kao država, nastavit ćemo raditi s političkim predstavnicima Srba i našim narodom i znati na koji način doći do ostvarenja svojih prava", rekao je.



"Postavlja se pitanje zbog kojeg sam se želio obratiti - je li nam potreban pokušaj da dođemo do rješenja, bi li nam neko rješenje donijelo dobro ili je bolje da nastavimo na način kao sada i može li Srbija u budućnosti dobiti nešto više nego danas? Moj je stav potpuno jasan - i on je nedvosmislen, da je rješenje problema neophodno što prije", rekao je Vučić, koji je poručio da je Srbija danas poštovanija u svijetu nego prije.