Skupina klimatskih aktivista u Italiji suočena je s optužbama za osnivanje zločinačke organizacije.

Optužba je usmjerena protiv članova skupine Ultima Generazione u Padovi u sjevernoj Italiji, rekao je u subotu glasnogovornik policijske jedinice Digos.

Digos, koji je specijaliziran za borbu protiv terorizma, rekao je da je skupina osumnjičena za ometanje slobode kretanja na ulicama i prljanje kulturnih dobara.

U nekim slučajevima samo je policijska intervencija spriječila "nasilne incidente" u koje su bili uključeni vozači kao odgovor na prosvjede u prometnoj špici.

Questa è la legge del Far West, non la legge di uno stato democratico. Che vi piacciano o no le nostre azioni, c'è da indignarsi. Sono provvedimenti fuori da ogni schema, non hanno alcun senso se non quello di INTIMIDIRE.

Ma noi timidə non possiamo più esserlo. pic.twitter.com/yDyPVPtoFQ