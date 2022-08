Desetak brodova kineske ratne mornarice je, popraćeno borbenim zrakoplovima, prešlo u petak ujutro razdjelnu morsku liniju, koja razdjeljuje Tajvan od Kine.

Oglasilo se i tajvansko ministarstvo obrane, koje je potvrdilo da su sustavi obrane stavljeni na razinu visoke pripremljenosti, prenosi Skynews.

Multiple PLA aircraft and vessels were detected participating in drills around Taiwan Strait and have crossed the median line. #ROCArmedForces have utilized alert broadcast, aircraft in CAP, patrolling naval vessels, and land-based missile systems in response to this situation. pic.twitter.com/lVpRWCZxhm