Kineska raketa raspala se u orbiti, opasno blizu Međunarodne svemirske postaje i Starlinkovih satelita

Lansiranje novih kineskih satelita ponovno je skrenulo pozornost na problem otpada u niskoj Zemljinoj orbiti. Nakon lansiranja u orbitu 9. lipnja, gornji stupanj kineske rakete Zhuque-2E raspao se te raspršio fragmente kroz orbitalno područje koje koriste Međunarodna svemirska postaja (ISS) i Starlinkovi sateliti.

Navedena kineska msija je nosila dva satelita namijenjena izravnoj komunikaciji s mobilnim uređajima. Prema američkim Svemirskim snagama, raspad kineske rakete se dogodio ubrzo nakon ulaska u orbitu, vjerojatno u vrijeme očekivanog manevra za kontrolirano uklanjanje navedenog gornjeg dijela rakete iz orbite.

“Praćeni dijelovi uključuju se u redovite procjene konjunkcija radi podrške sigurnosti svemirskih letova. Zasad nema prijetnji za ljudske svemirske letove. Analiza je u tijeku,” priopćile su američke Svemirske snage u obavijesti, prenosi portal Ars Technica.

Procjena količine otpada

Iako fragmenti zasad nisu uneseni u službeni katalog svemirskih objekata, Darren McKnight, viši tehnički suradnik u tvrtki LeoLabs, izjavio je za navedeni portal da je događaj vjerojatno proizveo između 100 i 150 komada orbitalnog otpada.

Navedeni dio rakete, koji je proizvela kineska tvrtka LandSpace, dug je osam metara i promjera 3,35 metara. Njegova glavna struktura sada kruži na visini između 335 i 424 kilometra iznad Zemlje, pod nagibom od 54,5 stupnjeva u odnosu na ekvator.

Mogući rizici za ISS i Starlink

Najviša točka orbite presijeca putanju Međunarodne svemirske postaje. Ipak, očekuje se da će atmosferski otpor brzo povući fragmente ispod razine orbite na kojoj ISS kruži.

Veća zabrinutost odnosi se na Starlinkove satelite koji lete na nižim visinama, posebno one za izravnu komunikaciju s uređajima i nedavno lansirane satelite koji se nalaze ispod većeg dijela konstelacije. Dobra okolnost je da bi većina fragmenata kineske rakete trebala ponovno ući u Zemljinu atmosferu unutar nekoliko mjeseci te izgorjeti u njoj.

Zabrinjavajući trend

McKnight je incident u orbiti opisao kao "manji problem sigurnosti u svemiru", ali je upozorio da je širi obrazac ipak zabrinjavajući.

Prema analizi stručnjaka za svjesnost o svemirskoj domeni Jima Shella, masa kineskih raketnih tijela u dugotrajnim orbitama porasla je za više od 150 posto u posljednjih pet godina, piše Ars Tecnica.

McKnight je istaknuo da su "tri od četiri najveća događaja raspada u niskoj Zemljinoj orbiti kineskog podrijetla, a dva od tih događaja odnose se na eksplozije kineskih raketnih tijela u posljednje četiri godine", naglašavajući zabrinutost zbog rastućeg svemirskog otpada.