FOTO/VIDEO Kina i Bjelorusija provode vojne antiterorističke vježbe blizu granice NATO-a: "Događaji su alarmantni"

Kina i Bjelorusija započele su u ponedjeljak zajedničke vojne vježbe, priopćila su oba ministarstva obrane, samo nekoliko kilometara od granice s članicom NATO-a Poljskom i uoči samita saveza u Washingtonu ovaj tjedan.

"Događaji koji se odvijaju u svijetu alarmantni su, situacija je nesigurna, stoga ćemo uvježbavati nove oblike i metode izvršavanja taktičkih zadaća", citiralo je bjelorusko ministarstvo obrane generala-bojnika Vadima Denisenka, načelnika Zapovjedništva za specijalne operacije Bjelorusije u objavi u na Telegramu.

Vježbe, kodnog naziva Napad sokola, trajat će do 19. srpnja, a održavaju se na poligonu u blizini grada Bresta, priopćilo je ministarstvo. Brest, na jugozapadu Bjelorusije, leži na granici s Poljskom.

⚡️Belarus and China started joint anti-terrorist drills near the border with NATO



The drills are conducted at the Brestski training ground, which is located 2.8 km from the border with NATO and 28 km from Ukraine. It’s reported that during the drills, the servicemen of the… pic.twitter.com/fGbEYHP1ec