Sjeverna Koreja je objavila planove za izgradnju 50.000 novih stanova u glavnom gradu tijekom pet godina.

Sjeverna Koreja održala je u nedjelju ceremoniju povodom završetka izgradnje 10.000 novih, suvremenih stanova u novoizgrađenoj četvrti Hwasong u Pjongjangu, izvijestio je državni medij KCNA.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un sudjelovao je u ceremoniji, kao i niz visokih vladinih dužnosnika, uključujući i premijera vlade Kim Tok Huna, navodi se u izvješću.

Kim je kazao da je projekt izgradnje stanova dugo planiran te predstavlja glavni prioritet Radničke stranke Koreje i države, a ponovno je iznio i svoju ideju da Pjongjang postane svjetski poznati grad.

Do ceremonije dolazi dva mjeseca nakon što je Kim u veljači započeo s još jednim stambenim projektom, koji je KCNA opisala kao još jednu luksuznu ulicu socijalizma punu sretnih ljudi.

Sjeverna Koreja je 2021. objavila planove za izgradnju 50.000 novih stanova u glavnom gradu tijekom pet godina. Od tada je pokrenula niz građevinskih projekata, od kojih su neki još u tijeku zbog, kako sumnjaju u inozemstvu, nestašica hrane u toj zemlji.

Omiljena kći i nasljednica

Sjevernokorejski vođa gledao je sportske utakmice kako bi proslavio rođendan svog pokojnog djeda Kim Il Sunga. Prema državnim medijima u ponedjeljak, Kim je gledao nogometnu utakmicu između članova kabineta i Ministarstva nacionalne obrane povodom 111. rođendana nacionalnog utemeljitelja, koji je bio u subotu.

Kimova kći Ju Ae i njegova mlađa sestra Kim Yo Jong također su prisustvovale događaju. Fotografije koje prenosi KCNA prikazuju ih kako gledaju utakmicu zajedno s Kim Jong Unom.

Spekulira se da mu je Ju Ae navodno miljenica i nasljednica. Zove ju "voljena kći". Nagađa se da ima 10 godina.

"Koliko znamo, on obožava svoje omiljeno dijete, ali što se ona više pojavljuje, to se više čini da je ili potpuno pripremljena za vodstvo ili se to spominje kao mogućnost", rekao je Mason Richey, profesor na Sveučilište za strane studije Hankuk u Seulu za Reuters.

Vjeruje se da sjevernokorejski vođa ima troje djece, uključujući sina od 13 godina i još jedno dijete od šest godina kojem se ne zna spol.