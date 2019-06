Kazahstan je jedna od najbogatijih zemalja svijeta, velika kao zapadna Europa, a na njezinom čelu gotovo 30 godina je jedan čovjek – Nursultan Nazarbajev. Nakon tri desetljeća odlučio se povući, ali tako što je sam izabrao nasljednika.

Sunarodnjaci ga zovu i tata, ima status oca domovine. Nekadašnji radnik u čeličani, član Politbiroa u zemlji bogatom naftom, plinom i rudnim bogatstvima vlada 30 godina. Ovo su prvi izbori bez njegovog imena na listi.

''Donio sam tešku odluku da odstupim s mjesta predsjednika Republike Kazahstan'', rekao je Nazarbajev u ožujku.

U milijardama dolara broji se bogatstvo Nazarabajeva i njegove obitelji. Na prošlim izborima dobio je 97,7 posto glasova, imao je tri protukandidata koja su mu odana, pa je jedan čak i glasovao za njega, a ne za sebe. Prave opozicije ni nema.

Njegov kandidat za predsjednika dugogodišnji mu je bliski suradnik Kasim – Žomart Tokajev. Na izborima koji su provedeni u nedjelju Tokajev je dobio 70% glasova.

Jedan od najdugovječnijih predsjednika usred petog mandata dao ostavku: "Odlučiti se nije bilo lako"

Sada znamo kako će izgledati smak svijeta: U Kazahstanu se dan unutar minute pretvorio u noć!

''On je samo imenovan i to je to. Isto kao nakon što je Jeljcin imenovao Putina, i još sjedi tamo, on je imenovan, pa pokušajte ga se riješiti'', kaže Aida iz Kazahstana.

Čini se kako sve ostaje u moćnoj obitelji. Tokajev je odmah imenovao Nursultanovu kćer za predsjednicu parlamenta, što joj otvara i put do vrha države.

Osim toga prijestolnica Astana preimenovana je u Nursultan, postojala je i ideja da država promijeni ime, ali od toga se odustalo.

Kazahstan je deveta po veličini zemlja na svijetu - velik je kao zapadna Europa, a većini ljudi i dan danas prva je asocijacija na ovu rudama i naftom bogatu zemlju film Borat.



